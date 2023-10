Microsoft hľadá odborníkov na nukleárne reaktory

Spoločnosť chce napájať svoje dátové centrá kompaktnými modulárnymi jadrovými reaktormi.

Americký technologický gigant Microsoft má hľadať človeka, ktorý by viedol energetickú iniciatívu spoločnosti. Pracovná pozícia má názov Principal Program Manager Nuclear Technology. Budúci zamestnanec tvorcu operačného systému Windows, by mal mať na starosti vývoj a implementáciu globálnej energetickej stratégie sústredenej okolo malých jadrových reaktorov. Prečo sa spoločnosť rozhodla zamerať na jadrovú energiu? Hlavným dôvodom môže byť napájanie dátových centier a počítačov, na ktorých "beží" umelá inteligencia. Tá má byť extrémne náročná na stabilné dodávky elektrickej energie.

Spoločnosť Microsoft očakáva, že záujemca o zamestnanie bude už mať skúsenosti s jadrovou energetikou a regulačnými záležitosťami, nakoľko bude musieť vyhodnocovať nasadenie jednotlivých SMR (Small Modular Reactor) na rôznych serveroch spoločnosti. Toto posudzovanie má byť spojené "ruka v ruke" s finančnou a energetickou úsporou. Malé jadrové reaktory aktuálne prechádzajú rozsiahlym výskumom a skúšobnými prevádzkami. Momentálne má na vývoji SMR pracovať až 19 krajín, pričom spoluzakladateľ spoločnosti Microsoft - Bill Gates podporuje tento výskum v rámci svojej spoločnosti TerraPower. Paradoxne Gatesova firma zatiaľ nemá žiadnu dohodu o spolupráci s Microsoftom.

Technologický gigant sa nezameriava len na jadrovú energiu, ale aj na fúznu. V tomto prípade Microsoft uzavrel dohodu so spoločnosťou Helion Energy, ktorá by mala do piatich rokov uviesť do prevádzky fúzny reaktor.

Zdroj: Techspot,