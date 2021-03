Microsoft a Google chcú v rámci spolupráce opraviť problémy s kompatibilitou prehliadačov

Vývojári prehliadača Google Chrome prostredníctvom tweetu na účte Chrome Developers informovali, že spoločnosti Google a Microsoft zahájili spoluprácu #Compat2021 s cieľom vyriešiť hlavné problémy, ktorým čelia weboví vývojári v súvislosti s kompatibilitou medzi rôznymi prehliadačmi.

Spoločnosť Google uviedla päť hlavných problémov, ktorým čelia vývojári webu pri vytváraní webových stránok. Tieto problémy boli vybrané na základe prieskumov spokojnosti vývojárov DevSAT spoločnosti Google a prieskumoch MDN Developer Needs Assessment uskutočnených v rokoch 2019 a 2020. Vychádzali tiež aj z MDN správy o kompatibilite prehliadačov z roku 2020 s cieľom uprednostniť najnaliehavejšie problémy v prehliadačoch Chromium a technológii WebKit. Projekt tiež vyzýva komunitu webových vývojárov, aby nahlásili chyby alebo chýbajúce položky, s ktorými sa stretli.

You told us what you needed, and we listened!



In 2021, we aim to eliminate the five top compatibility pain points on the web:



Google blog post: https://t.co/QiNWJWQNLL

Microsoft: https://t.co/GSkMJwHAqA pic.twitter.com/shsHbqdElx