Microsoft Flight Simulator si môžete zahrať už za 1€

Microsoft včera spustil jednu z najočakávanejších hier roku 2020, hru Microsoft Flight Simulator. Jej oficiálna cena začína na 69,99€. Existuje však spôsob, ako si ju môžete zahrať takmer zadarmo - už za 1€.

Herný titul Microsoft Flight Simulator X z roku 2006 už bude minulosťou. Včerajším dňom totiž Microsoft spustil úplne novú verziu (novú hru) Microsoft Flight Simulator od vývojára Asobo Studio pre zariadenia so systémom Microsoft Windows. Ako už asi viete, grafika tejto hry je na oveľa vyššej úrovni oproti hre z roku 2006 vďaka satelitným snímkam spolu s použitím Azure AI a vlastného herného enginu štúdia, Asobo Conception Engine (ACE). Patrí medzi hry so, zatiaľ, najlepšou grafikou.

Nový herný titul je však ešte len na začiatku svojej cesty, a preto musíme rátať aj s nie veľmi nízkou cenou. Cena najlacnejšej verzie hry, Standard, je 69,99€. Potom sú dostupné ešte dve verzie: Deluxe s cenovkou 89,99€ a Premium Deluxe za 119,99€. Existuje však spôsob, ako si hru môžete zahrať už za 1€. Stačí sa zaregistrovať do služby Xbox Game Pass, ktorá má vo svojej knižnici verziu Standard. Pre tých, ktorí s touto službou ešte nie sú oboznámení, Xbox Game Pass je služba, ktorá za mesačný poplatok umožňuje neobmedzený prístup k vybranej knižnici hier (hry nie sú streamované zo siete, ale je potrebné si ich stiahnuť na disk). V prípade, že na službe Xbox Game Pass už účet máte, táto cena pre vás platiť nebude. Ak sa však registrujete do tejto platformy prvýkrát, prvý mesiac vás bude stáť iba 1€. Po tomto mesiaci môžete službu ukončiť alebo v nej pokračovať už v cene 3,99€ (v prípade, že službu ukončíte, hru si už neskôr zahrať môcť nebudete, iba v prípade, že by ste službu opäť obnovili).

Je pravda, že za „babku“ si hru nenecháte, môžete si ju respektíve iba vyskúšať. Je to však dostatok času na to, aby ste zistili, či hra na vašom počítači beží bez problémov, či sa vám páči a či vám vyhovuje. Ak hru budete chcieť hrať aj naďalej, máte dve možnosti: pokračovať v platení mesačného poplatku služby Xbox Game Pass alebo hru kúpiť samostatne. Nákup samostatnej hry Microsoft Flight Simulator nie je veľmi lacný špás, cena však pôjde nižšie (ceny hier vždy postupne klesajú). Možno stačí len chvíľu počkať...

