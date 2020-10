Microsoft Flight Simulator ponúkne podporu virtuálnej reality

Nedávno vydaný, podarený letecký simulátor od Microsoftu s názvom Microsoft Flight Simulator dostane v najbližšej dobe beta verziu s podporou virtuálnej reality. Táto novinka bola predstavená naživo na oficiálnom Twitch kanáli. Záznam z tohto streamu je dostupný aj na YouTube kanáli Microsoft Flight Simulator.

Stream bol venovaný otázkam ľudí, na ktoré odpovedali priamo vývojári hry. Jedna z nich a zároveň najčastejšia bola práve prípadná budúca podpora VR resp. virtuálnej reality. Jorg Neumann sa vyjadril, že Microsoft s touto technológiou určite počíta a určený tím sa podporou VR zaoberá už vyše roka. Kvôli dôležitosti spätnej väzby od používateľov sa pred uvedením táto funkcionalita dostane najskôr do uzatvorenej beta verzie. Dostupná by mala byť koncom októbra resp. začiatkom novembra. Momentálne sa spomínala podpora platformy Windows Mixed Reality, špecificky headsetov HP Reverb a HP Reverb 2, avšak podpora ostatných platforiem bude postupne pridávaná tiež. Registrácia do beta verzie je možná na oficiálnej stránke hry FlightSimulator.com.

Zdroje: Youtube, FlightSimulator.com, Guru3D