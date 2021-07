Microsoft ešte nezanavrel na Windows 10, dostane nové funkcie!

Windows 10 dostane v nadchádzajúcej aktualizácii nové funkcie, aj keď už nebudú tak výrazné.

Napriek tomu, že spoločnosť Microsoft nedávno ohlásila nástupcu Windows 10 - Windows 11, tvorca populárneho operačného systému nezanevrel na aktuálne používanú "desinu". Preto nadchádzajúca aktualizácia 21H2, prinesie hneď niekoľko noviniek. Napriek tomu je Microsoft skúpy na slovo a veľa sa toho nevie, tak prinášame aspoň pár noviniek. Medzi prvou novinkou je podpora formátu OpenXPS (*.oxps), ktorý má nahradiť doteraz používaný formát XPS, ale ak vám bude stále vyhovovať pôvodný formát je možné ho zmeniť v nastaveniach systému. Pribudnúť má aj osvedčenie TPM pre procesory Intel Tiger Lake.

Ďalšou novinkou je rozšírenie funkcií Windows Hello, kde pribudla podpora pre externé webkamery. Vďaka čomu sa budete vedieť prihlásiť do systému aj napriek zatvorenému notebooku, prípadne zadokovanému v dokovacej stanici. S touto aktualizáciou vzniká aj menši chaos, nakoľko táto funkcia bola ohlásená už pre aktuálnu aktualizáciu 21H1, takže je pravdepodobné, že pôjde len o chybu v dokumente. Microsoft by mal pridať aj niekoľko ďalších vylepšení, ale nepôjde už o nič veľké, nakoľko väčšina zdrojov sa presúva na dokončenie pripravovaného systému Windows 11.

Očakávané vypustenie nadchádzajúcej aktualizácie je predbežne stanovené na október 2021. Dá sa očakávať, že do ukončenia podpory operačného systému Windows 10, ho bude Microsoft udržiavať, pričom sa do systému nebudú pridávať závažné novinky. Čo by na jednu stranu malo priniesť hladké, teda bezproblémové aktualizácie.

Zdroj: XDA-Developers,