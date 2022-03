Microsoft chce urobiť aktualizácie Windows 11 ekologickejšie

Systém by sa mal aktualizovať, keď bude pochádzať elektrická energia z obnoviteľných zdrojov.

Americká technologická spoločnosť Microsoft má v súčasnosti testovať v raných zostaveniach operačného systému Windows 11 novú formu aktualizácií. Tie by po novom mali prebiehať vtedy, keď bude väčšia časť elektrickej energie pochádzať z obnoviteľných zdrojov. Vďaka tomu chce spoločnosť dosiahnuť menšiu uhlíkovú stopu. Aktualizácie by mali prebiehať tak, že operačný systém bude zisťovať pomocou webovej stránky Watttime, ako je na tom aktuálny podiel zelenej energie a samotná aktualizácia prebehne až vtedy, keď bude tento podiel čo najväčší.

V súčasnosti môžete svoj počítač aktualizovať aj pomocou dynamických aktualizácií. Tie prebiehajú tak, že inštalácia prebehne vtedy, keď počítač používate čo najmenej, prípadne ho vôbec nepoužívate. To by sa malo novým nastavením zmeniť a aktualizácia by tak mala byť podmienená čo najväčšou dostupnosťou zelenej energie. Aktualizovanie pomocou novej formy by sa malo týkať hlavne počítačov priamo zapojených do elektrickej siete. Notebooky, ktoré sú väčšinou napájané z batérií, by sa mali tejto forme aktualizácií vyhnúť. Samozrejme, zatiaľ ide len o vývojársku verziu a Microsoft môže ešte čokoľvek zmeniť.

Zdroj: ArsTechnica,