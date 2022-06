Microsoft chce, aby bol Windows 11 na SSD diskoch

Klasickým platňovým diskom by malo pravdepodobne "odzvoniť".

Americká technologická spoločnosť má tlačiť na výrobcov, aby preferovali používanie SSD diskov, namiesto HDD diskov. Hlavným dôvodom má byť to, že operačný systém Windows 11 dosahuje lepšie výsledky, ak je spúšťaný práve z SSD diskov. Ďalším predpokladaným dôvodom môžu byť aj nové funkcie tohto OS, ktoré majú svoje opodstatnenie, ak sa systém nachádza na SSD-čku. Jednou z takých funkcií má byť DirectStorage API, ktorá vytvára efektívnejšie spojenie medzi NVe diskom a grafickou kartou, čo by mali oceniť hlavne hráči hier.

Lenže je tu aj druhá strana mince, čím je cena SSD diskov, ktorá by sa v konečnom dôsledkom mohla pretaviť do konečnej ceny notebooku alebo počítača. Teda dané zariadenie by sa mohlo v konečnom dôsledku predražiť, čo môže byť v niektorých krajinách problém. Zaujímavosťou na celej správe je, že spoločnosť Microsoft nemá nikde v minimálnych požiadavkách na systém spomenuté potrebu použitia SSD disku na beh OS. V podmienkach sa spomína len minimálna kapacita disku, ktorá má byť 64 GB. Spoločnosť Microsoft má údajne chcieť, aby výrobcovia počítačov nasadzovali SSD disky do tých zariadení, kde bude nainštalovaný OS Windows 11. Termín prechodu na tento druh médií má byť už počas budúceho roka 2023, ale výrobcovia počítačov sa snažia posunúť tento termín až na rok 2024.

Zdroj: Techspot,