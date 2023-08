Micron chce vybudovať závod na výrobu čipov

Spoločnosti postupne rozdeľujú svoje výrobné kapacity po celom svete.

Spor medzi Čínskou ľudovou republikou a Spojenými štátmi americkými dáva šancu iným krajinám začať budovať svoj vlastný polovodičový priemysel. Jednou z takých krajín je aj India, ktorá priamo susedí s Čínou. Medzi oboma krajinami už dlhšiu dobu panuje určité napätie. India napríklad zakázala používanie čínskych aplikácií, nakoľko sa objavili dohady, že čínska vláda pomocou nich špehuje. V rámci sporu medzi USA a Čínou začali niektoré "západné" spoločnosti presúvať svoju výrobu práve do Indie, ktorá je tiež ekonomicky lákavá, teda aspoň čo sa miezd týka. Americká spoločnosť Micron tiež plánuje postaviť v tejto krajine svoj závod na výrobu polovodičov.

Výstavba závodu by si mala vypýtať dokopy 2,75 miliardy dolárov (približne 2 531 595 000 eur). Celú stavbu závodu nebude financovať len americká spoločnosť, ale sčasti aj indická vláda. Tamojšia vláda má ďalej rokovať so 14 dodávateľskými spoločnosťami, pričom až dve z nich sú hodnotené ako veľmi dobré. Nový závod pomôže aj americkej spoločnosti, ktorej tento krok pomôže lepšie diverzifikovať výrobu. Výstavba nového závodu by mohla lepšie rozložiť sily v rámci "privilegovaných" krajín, ktoré majú vlastné továrne na výrobu čipov. Svoj "kus koláča" sa snaží získať aj Európska únia, ktorej sa podarilo vďaka štedrým dotáciám prilákať americký Intel.

Zdroj: Neowin,