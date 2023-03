Meta prepustí v ďalšom kole až 13% zamestnancov

Meta pokračuje v prepúšťaní zamestnancov v snahe znížiť náklady.

Americká spoločnosť Meta rozbieha druhé kolo prepúšťania svojich zamestnancov. Ešte počas minulého roka generálny riaditeľ spoločnosti Meta oznamoval, že firma musí prepustiť približne 10 000 pracovníkov. Tento akt nazval zakladateľ spoločnosti - reštrukturalizáciou. Vtedy sa hromadné prepúšťanie v spoločnosti odôvodňovalo zlými finančnými výsledkami spoločnosti Meta (Facebook, Instragam) a hlavným dôvodom mal byť neúspešný štart "Meta-verse", ktorý skôr vyvolal posmešky, než reálny záujem. Vďaka tomu nebude mať miliónová investícia pravdepodobne skorú návratnosť.

V súčasnosti má spoločnosť Meta v pláne prepustiť 13 percent zamestnancov, čo má tvoriť približne ďalších 10 000 ľudí. Toto prepúšťanie je odôvodnené geopolitickou nestabilitou, zvýšenou reguláciou a vyššími úrokovými sadzbami. Prepúšťanie by malo byť pozvoľné a malo by sa dotknúť hlavne náborových, technologických a obchodných pozícií. Koniec tejto fázy by sa mal skončiť v máji tohto roka. Okrem prepúšťania bol zrušený aj nábor piatich tisícov nových zamestnancov. Paradoxne od 1. apríla 2020 do minuloročného novembrového prepúšťania spoločnosť Meta prijala takmer 40 000 zamestnancov, čo tvorilo približne 81 percentný nárast v spoločnosti.

Napriek prvotnému neúspechu, spoločnosť Meta vidí stále vo svojom Meta-verse budúcnosť a plánuje naďalej investovať do vývoja tejto služby.

Zdroj: Techspot,