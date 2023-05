Meta prepustením zamestnancov ušetrila nemalé financie

Meta spúšťa už tretie kolo prepúšťania pracovníkov.

Americká spoločnosť Meta rozbieha ďalšie, v poradí už tretie kolo prepúšťania zamestnancov. Tentokrát by o prácu malo prísť 6 000 pracovníkov, ktorí pracujú na obchodnom oddelení. V novembri 2022 sa spustilo prvé kolo prepúšťania, kedy prišlo o zamestnanie 11 000 ľudí. Druhé kolo v apríli si vyžiadalo 4 000 pracovníkov, s ktorými bol rozviazaný pracovný pomer. Teraz v máji príde o prácu 6 000 ľudí, v tomto prípade sa prepúšťanie dotkne pracovníkov zo sekcie obchodu.

Zakladateľ spoločnosti Meta (Facebook) - Mark Zuckerberg obhajuje tento krok tým, že dochádza k ozdraveniu firmy, pričom hlavným dôvodom je práve reštruktualizácia. Podľa CEO Mety, bude po týchto krokoch technologický gigant agilnejší a mala by sa celkovo zvýšiť výkonnosť podniku. Prepúšťanie by malo spoločnosti ušetriť "miliardy dolárov" na výplatách a iných nákladoch spojených so zamestnancami. V apríli už Meta zaregistrovala 3% nárast tržieb za prvý štvrťrok, oproti predchádzajúcemu roku, čo predstavuje 27,91 miliardy dolárov (približne 25 937 879 400 eur).

Spoločnosť Meta chce naďalej investovať do vývoja "Meta-verza", ktorý zatiaľ nepresvedčil.

Zdroj: Neowin,