Meta plánuje ďalšiu vlnu prepúšťania

Nová vlna prepúšťania by mala začať už počas budúceho mesiaca.

Americká technologická spoločnosť Meta, stojaca za sociálnymi sieťami Facebook a Meta, má plánovať spustenie ďalšej vlny prepúšťania. Na túto novinku upozornil portál Financial Times, pričom za prepúšťaním má byť spomalený rast spoločnosti Meta. V súčasnosti technologický gigant pracuje na postupnom prehodnocovaní výkonnosti jednotlivých zamestnancov, ktoré by malo byť ukončené približne v marci. Hneď na to, by sa malo spustiť ďalšie kolo prepúšťania pracovníkov. Prvé kolo prepúšťania sa udialo ešte počas novembra 2022, kedy prišlo o prácu približne 11 000 zamestnancov, teda 13 percent celkovej pracovnej sily.

Toto prepúšťanie je najväčšie v histórii spoločnosti Meta za 20 rokov existencie. Meta bohužiaľ nie je jediným technologickým gigantom, ktorý masovo prepúšťa. Pracovné vzťahy so zamestnancami rozviazali aj ďalšie spoločnosti - Google, Amazon, Coinbase, Disney, Yahoo!, Microsoft a veľa ďalších. Dalo by sa povedať, že technologický svet si prechádza veľkou krízou. Napríklad technologický gigant Amazon celkovo prepustí až 18 000 zamestnancov. Snahou všetkých firiem má byť reštrukturalizácia a snaha o zníženie prevádzkových nákladov.

Zdroj: Engadget,