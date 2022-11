Meta ohlásila masové prepúšťanie zamestnancov

Metaverse nenaplnil očakávania spoločnosti, bude preto prepúšťať.

Spoločnosť Meta si veľmi veľa sľubovala od svojho projektu Metaverse, ktorý bol zameraný na virtuálnu realitu. Tento projekt ale nenadchol a "zíva" prázdnotou. To samozrejme spôsobilo pokles hodnoty akcií spoločnosti Meta a vyvolalo tlak v podobe nespokojných akcionárov. Tí totiž žiadajú, aby prebehlo zredukovanie počtu zamestnancov. Samotné prepúšťanie by malo prebehnúť už tento víkend, pričom by malo patriť k jednému z najväčších, aké sa odohrá medzi technologickými gigantmi. Napriek tomu, že o prácu by mali prísť tisíce zamestnancov, nebude sa percentuálne približovať tomu, ktoré sa odohráva v konkurenčnej spoločnosti Twitter. Pravdepodobne sa rozbieha nový trend hromadného prepúšťania vo svete sociálnych sietí.

V spoločnosti Meta pracuje približne 90 000 zamestnancov po celom svete, pričom prepúšťanie by malo prebiehať celosvetovo. Pre prevádzkovateľa dvoch sociálnych sietí to bude najväčšie prepúšťanie v histórii firmy. Napriek uniknutej informácii, sa k téme spoločnosť Meta zatiaľ nevyjadrila. Hroziace prepúšťanie sme už avizovali dávnejšie a nakoniec sa uniknutá "fáma" potvrdila. Generálny riaditeľ a zakladateľ sociálnej siete Facebook (Meta) - Mark Zuckerberg sa predsa len k téme nepriamo vyjadril. Podľa neho spoločnosť rástla celých osemnásť rokov a až teraz začali stagnovať až klesať tržby. Klesajúce príjmy už dávnejšie zastavili proces prijímania nových zamestnancov.

Zdroj: Neowin,