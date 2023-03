Meta má pracovať na vlastnej umelej inteligencii

Podľa Zuckerberga, Meta nezaostáva s vývojom umelej inteligencie za inými spoločnosťami.

Umelá inteligencia zažíva "boom" a spoločnosti sa predháňajú v tom, ktorej AI je lepšia. Spoločnosť openAI sprístupnila verejnosti umelú inteligenciu s názvom ChatGPT, ktorú používa vo svojich produktoch aj technologický gigant Microsoft. Na vývoji úpenlivo pracuje aj spoločnosť Google a onedlho by sme už mohli začať používať AI s názvom - Bard. Zobrať svoj kus z koláča sa snažia aj iní hráči na trhu. Jedným z takých hráčov má byť aj americká spoločnosť Meta, prevádzkujúca sociálne siete Facebook a Instagram, ale aj komunikátory - Messenger a WhatsApp. Generálny riaditeľ spoločnosti Meta chce integráciou AI do svojich služieb vylepšiť používateľské zážitky.

Meta má momentálne pracovať na vytváraní tímov v rámci celej spoločnosti, ktoré budú medzi sebou spolupracovať. Zároveň by podľa Zuckerbergerových slov malo dôjsť k urýchleniu vývoja. Spoločnosť chce v dlhodobejšom horizonte dosiahnuť vytvorenie viacerých "osobností" umelej inteligencie, vďaka čomu by mohla byť lepšie nápomocná používateľom jej služieb. Vývoj by mal mať na starosti viceprezident spoločnosti Meta - Ahmad Al-Dahle, ktorý predtým šestnásť rokov pôsobil v konkurenčnom Apple. Meta pomerne nedávno stihla vydať model prirodzeného jazyka s názvom LLaMA, ktorý má prekonávať ChatGPT-3 vo všetkých smeroch.

Asi sa pýtate, čo sa stalo s Metaverse? Spoločnosť Meta chce naďalej investovať financie do jeho vývoja, nakoľko podľa Zuckerberga ide stále o výhodnú a dlhodobú investíciu.

Zdroj: Techspot,