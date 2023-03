Meta má pracovať na konkurencii Twitteru

Máme tu ďalšiu sociálne sieť na obzore?

Sociálna sieť vlastnená Elonom Muskom - Twitter si aktuálne prechádza ťažkými časmi, čo sa prejavuje aj stratou používateľov. Väčšina bývalých používateľov prešlo na konkurenčný Mastodon, ktorý vďaka tomu zažil raketový rast. Svoju šancu prilákať používateľov na svoju stranu vycítila spoločnosť Meta, ktorá prevádzkuje dve sociálne siete - Facebook a Instagram. Sociálny gigant má totiž pracovať na sieti s kódovým označením P92, ktorá by mala byť funkčne podobná konkurencii - Twitteru. Nová sociálna sieť by už mala byť decentralizovaná. Tu je už istá podobnosť s Mastodonom, ktorý je tak isto decentralizovaný. Používatelia majú totiž možnosť vytvárať si vlastné servery s vlastnými pravidlami moderovania obsahu.

Zaujímavosťou na novinke má byť prepojenie s platformou Instagram, na ktorej bude mať pravdepodobne nová sieť základy. Pre prihlásenie na "P92" by malo stačiť použiť prihlasovacie údaje, ktoré používate na prihlásenie do Instagramu. Napriek tomu má byť zdieľanie údajov medzi oboma sieťami minimálne, prípadne žiadne, aspoň v počiatočnej fáze fungovania. Medzi dostupnými funkciami siete by malo byť zdieľanie, príspevky s ukážkami, ale aj odznaky overených profilov. Zatiaľ nie je známe, či spoločnosť Meta už aktívne pracuje na vývoji aplikácií, alebo je celý projekt v štádiu príprav. Každopádne vlastník dvoch najväčších sociálnych sietí by sa mal poponáhľať, keďže konkurenti postupne pribúdajú.

Zdroj: Engadget,