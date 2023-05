Mercedes chce, aby si majitelia automobilov zvykli na mesačné poplatky

Chcete rýchlejšie auto, vyhrievané sedadlá,či navigáciu? Priplaťte si!

Automobilové spoločnosti to nevzdávajú z honbou za vyššími ziskami. To je aj príklad automobilky Mercedes, ktorá chce zaviesť predplatné za odomknutie niektorých funkcií automobilov, napriek tomu, že tam už sú. Pre lepšiu predstavu - kúpite si automobil, ktorý má v tej dobe integrovaný vyhrievaný volant, alebo asistenta pre diaľkové svetlá. Ak chcete niektorú z týchto funkcií zapnúť, musíte zaplatiť, no najlepšie pre automobilku by bolo, aby platba bola na mesačnej báze. Lenže pri predstave, že za nový automobil zaplatíte nemalé peniaze a ešte by ste mali platiť ďalšie peniaze mesačne, to nie je práve príjemná predstava. Napriek tomu sa táto myšlienka páči automobilovým spoločnostiam.

Spoločnosť Mercedes už ponúka určité druhy predplatného. Napríklad ak chcete pri elektromobile AWD EQE 350 a jeho SUV verzii odomknúť plný výkon motora, musíte si pripraviť 60 dolárov mesačne (približne 55 eur). Výkon sa navýši o 60 koní, no môžete využiť aj ročné predplatné, "len" za 600 dolárov (približne 546,29 eur). Model AWD EQS 450 je na tom ešte "lepšie" a výrobca si v tomto prípade žiada mesačné predplatné za pridanie 90 koní, platbou 90 dolárov (takmer 82 eur), prípadne 900 dolárov (približne 820 eur) ročne. Mercedes ponúka aj jednorázovú platbu vo výške 2 950 dolárov (približne 2 685 eur) pre automobily EQS a 1 950 dolárov (približne 1 775 eur) pre autá rady EQE.

Nedávny prieskum spoločnosti AutoPacific priniesol výsledok, podľa ktorého majitelia automobilov nie sú ochotní platiť žiadne ďalšie poplatky. Podobne vyšla aj štúdia firmy Cox Automotive, že napriek všeobecnej neochote, existuje skupina zákazníkov ochotná platiť mesačné predplatné v rozumnej miere, približne v rozmedzí 20 až 25 dolárov mesačne (18 - 22 eur). Až 92 percent respondentov zastáva názor, že funkcie akými sú napríklad vyhrievanie a chladenie sedadiel by nemalo byť spoplatnené a malo by byť súčasťou kúpnej ceny automobilu.

Automobilové spoločnosti vidia v predplatnom ďalšiu vidinu zisku. V prípade zavedenia, je tu ale jedne vec istá, a stou je komunita hackerov, ktorá bude hľadať spôsoby, ako obísť platobnú bránu a sprístupniť priamo všetky funkcie automobilu.

Zdroj: Techspot,