Menu formátovania disku sa v MS Windows takmer vôbec nemení! Vieme prečo

Za všetko môže hektické obdobie prechodu na novú technológiu.

Operačný systém Microsoft Windows je vo svojej podstate jeden veľký "dizajnový bordel". Každá nová verzia je ešte viac nekonzistentná, než tá predchádzajúca, nakoľko vždy síce pribudnú nové grafické zmeny, ale nejak sa zabudne na to prerobiť aj tie staršie na novšie. To je aj prípad ponuky Formátovania disku. Toto "okno" sa takmer vôbec nemení, a teda vôbec nezodpovedá "módnym trendom". Za všetko môže prechod Microsoftu z Windows 95 na Windows NT, kedy sa približne v roku 1994 prepisoval takmer celý kód operačného systému. To znamenalo aj nemalé úpravy v používateľskom rozhraní systému. Samozrejme nie všetko sa dá naraz spraviť a preto vznikli aj "dočasné riešenia", ktoré stále nejakou záhadou pretrvávajú.

To je presne prípad funkcie Formátovania disku. Tento dočasný kód pre manipuláciu s diskom napísal teraz už bývalý vývojár OS Windows - Dave Plummer. Programátor vo svojom priznaní na sociálnej sieti X (Twitter) pripúšťa, že jeho riešenie nebolo vôbec elegantné, ale za to je stále pomerne dobre funkčné, nakoľko by sa funkcie programu nedali veľmi dobre implementovať do nového dizajnového jazyka Windows NT. V Microsofte bolo programátorom odporúčané, aby boli veľmi opatrní pri implementácii dočasných riešení a asi vedeli prečo (keďže toto riešenie stále nejak pretrváva a odoláva zmenám). Plummer vtipne dodáva, že tento kód napísal jedno štvrtkové upršané ráno.

Vývojár spravil v rámci systému niekoľko ďalších svojvoľných rozhodnutí. Medzi také patrí schopnosť OS Windows pracovať s diskami do veľkosti 32 GB v rámci formátovania a to z dôvodu zbytočného plytvania miestom pri väčších clusteroch.

