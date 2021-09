Menej aktívne čierne diery môžu byť jedným zo zdrojov záhadných signálov

Podľa vedcov, čierne diery s nízkou aktivitou môžu byť jedným z kanditátov na zdroje záhadných signálov.

Vesmír je záhadný priestor, plný stále nevysvetlených javov, pričom nové neustále pribúdajú. To patrí aj pre zdroje neutrín, gama lúčov a röntgenových lúčov, ktorých pôvod sa vedcom zatiaľ nedarí objasniť. Tentokrát prišiel s možným vysvetlením medzinárodný tím vedcov, podľa ktorých za niektorými zdrojmi týchto vysoko-energetických častíc môžu byť čierne diery, presnejšie kolapsary s nízkou aktivitou, ktoré by mali byť jedným zo zdrojov týchto častíc.

Momentálne sa verí, že aktívne čierne diery (napríklad tie, ktoré sa nachádzajú v galaktických jadrách) sú zodpovedné za tieto signály, ktoré vedci zachytávajú. Padajúci materiál do čiernej diery sa vďaka silnej gravitácii zahrieva na miliardy stupňov, vďaka čomu vzniká vysokoteplotná plazma. Popri tom, ako tento materiál padá do čiernej diery, najmä ak je ho veľa, kolapsar ho nedokáže všetok pohltiť a vyvrhuje ho formou vysokonergetických prúdov na oboch póloch. Bohužiaľ, to ale nevysvetľuje všetky signály, ktoré k nám dorazili z vesmíru a veľa zdrojov gama lúčov a neutrín je stále nevysvetlených.