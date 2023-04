Meizu predstavilo konkurenciu pre Android Auto a Apple CarPlay

Flyme Auto má byť spoločnou odpoveďou spoločností Meizu a Geely.

Čínska spoločnosť Geely pomerne nedávno kúpila výrobcu smartfónov Meizu. Onedlho na to prišlo predstavenie novej série smartfónov - Meizu 20, pričom v rámci tejto akcie bol predstavený aj softvér určený pre automobily. Tým je Flyme Auto a v podstate ide o softvér podobný Google Android Auto a Apple CarPlay. Čínski vývojári prispôsobili infotainment hlavne pre používanie so smartfónmi Meizu, ktoré sú "obdarené" grafickou nadstavbou Flyme 10. To by malo prebiehať tak, že by malo prísť k prepojeniu automobilu a smartfónu automaticky. Teda počúvate hudbu cez smartfón, naštartujete automobil a hudba začne hrať cez reproduktory.

Flyme Auto nebude len "tupým" pomocníkom, ale bude využívať aj funkcie smartfónu k nemu pripojeného. Automobil tak bude môcť získať prístup k fotoaparátu alebo mikrofónom smartfónu, či prípadne využiť zariadenie pre získanie OTA aktualizácie. Samozrejmá by mala byť aj podpora elektronického kľúča, UWB, možnosť prispôsobiť si pracovnú plochu infotainmentu, ale aj používať hlasového asistenta. Flyme Auto by sa malo objaviť najskôr v automobiloch značky Geely. Vznikajú aj predpoklady, že infotainment by mohol prísť aj na automobily Polestar, alebo Lotus, ktoré patria pod spoločnosť Geely.

Zdroj: GSMArena, ArenaEV,