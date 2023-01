Meizu má nového vlastníka

V našich končinách takmer neznáma značka, má nového vlastníka.

Čínska spoločnosť Meizu sa zaoberá výrobou smartfónov. Pár rokov dozadu sa snažil tento výrobca zariadení zabodovať aj vo svete, lenže boj nakoniec vyhral jeho konkurent Xiaomi. Firme Meizu sa ale dobre nedarí ani na domácom trhu. Za to môže do určitej miery slabá softvérová podpora výrobcu. Napriek tomu sa spoločnosť snažila byť inovatívna, no bohužiaľ ani to nestačilo. K sláve značky nepomohla ani nadstavba nad operačným systémom - FlymeOS, ktorá napriek vývoju neustále zaostávala za konkurenciou. To by sa ale mohlo zmeniť, pretože nový vlastník značky by mohol výrobcu smartfónov naštartovať novým smerom.

Tým vlastníkom sa stala automobilová spoločnosť Geely, presnejšie holdingová spoločnosť Wuhan Xingji Meizu Technology Co., Ltd. Zakladateľ spoločnosti - Huang Xiuzhang sa stal po zmene vlastníckych práv hlavným akcionárom. Automobilka Geely sa v Číne stala jednou z prvých spoločností s automobilmi. Po prevzatí spoločnosti Meizu pod "krídla" Geely sa očakáva vzostup tohto výrobcu smartfónov. Bohužiaľ, zatiaľ nie je známy presný dátum, kedy by sa to malo odohrať, tak isto ostáva záhadou v akej triede smartfónou prebehne návrat. Dá sa však predpokladať, že Geely "naleje" peniaze do Meizu, aby bol návrat úspešný.

Zdroj: Gizchina,