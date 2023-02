Meizu 20 príde so zaujímavou funkciou

Pripravovaný smartfón bude mať funkciu pre lepšiu komunikáciu v slabo pokrytých oblastiach.

Čínska spoločnosť Meizu kedysi patrila k významným výrobcom smartfónov na domácom trhu, lenže nezvládala držať krok s konkurenciou. Firma nakoniec upadla do zabudnutia a viac-menej len živorila, lenže to sa zmenilo s príchodom nového vlastníka - automobilovej spoločnosti Geely. Vďaka novému investorovi by mohol byť konečne posilnený aj pozáručný servis, ktorý výrobca smartfónov dlhodobo zanedbával, čo sa vzťahuje aj na slabú softvérovú podporu. Po nedávnom vstupe automobilky Geely do spoločnosti Meizu má výrobca smartfónov pracovať na novom zariadení s názvom Meizu 20.

Novinky by mala byť vlajkovou loďou výrobcu, za čo má hovoriť aj použitý procesor Qualcomm Snapdragon 8 gen 2. Vďaka použitému čipsetu bude smartfón Meizu 20 schopný komunikovať aj pomocou satelitov. Podľa uniknutej schémy dizajnu, bude mať smartfón rovnú bočnú stranu zariadenia. Za zmienku stoja aj štyri fotoaparáty zdobiace zadnú stranu, no zatiaľ neznámej konfigurácie. To platí aj pre predný fotoaparát nachádzajúci sa v priereze displeja. Smartfón Meizu 20 bude pravdepodobne vybavený len jedným reproduktorom. Bohužiaľ, informácie o pamäťových verziách zariadenia, kapacite batérie, či veľkosti displeja zatiaľ chýbajú. Tak nestáva nič iné, ako si počkať na oficiálne predstavenie novinky.

Zdroj: Gizchina,