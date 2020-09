MediaTek žiada od USA licenciu pre povolenie spolupráce s Huawei

Firma MediaTek žiada od vlády USA povolenie, aby mohli s firmou Huawei naďalej podnikať.

Spoločnosť MediaTek prestala prijímať objednávky od spoločnosti Huawei, nakoľko čakajú na schválenie povolenia pre podnikanie, keďže vláda prezidenta Trumpa uvalila obmedzenia na spoločnosť Huawei pre nepodložené tvrdenia, že predávajú užívateľské dáta vláde Čínskej republiky. Zároveň nové obmedzenia majú zamedziť firme kupovať technológie od tretích strán.

MediaTek podala na úrady USA žiadosť o povolenie pokračovania v obchodovaní so spoločnosťou Huawei, pretože pre MediaTek by to znamenalo výrazný pokles tržieb, čo by ich mohlo dosť poškodiť vzhľadom na to, že Huawei je aj napriek zákazom a obmedzeniam jedna z najpredávanejších značiek telefónov na svete. MediaTek sa vyjadril vo svojom vyhlásení, že rešpektujú dodržiavanie pravidiel a objednávok týkajúcich sa svetového obchodu a preto požiadali o povolenie vládu USA v súlade s pravidlami.

Po zákaze obchodu uvalenom na spoločnosť Huawei ešte minulý rok, vláda USA im udelila dočasné licencie, ktoré im dovoľovali obmedzene obchodovať s americkými spoločnosťami. Tentokrát už licencia nebola pre obchod predĺžená a obmedzenia boli nakoniec sprísnené.

