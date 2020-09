MediaTek vyvíja 5 nm procesor presne podľa plánu

Spoločnosť MediaTek sa s vydaním nových radov procesorov Dimensity podarilo vrátiť na výslnie záujmu výrobcov smartfónov.

Mnoho z výrobcov (najmä Čínskych) ich začali vo veľkej miere používať pri svojich tohtoročných noviniek a zdá sa, že spokojnosť s nimi je ako na strane výrobcov, tak aj na strane koncových používateľov. Modely procesorov série Dimensity by malo pokračovať aj v budúcom roku, kedy by mal byť vydaný Dimensity 2000 postavený na 5nm výrobnom procese. V poslednej dobe sa však začali objavovať fámy, že MediaTek vývoj tejto výrobnej technológie pozastavil, alebo dokonca zrušil. Súvislosť to malo s problémami spoločnosti Huawei, pretože tento špičkový procesor mal byť šitý na mieru práve jej. Tieto fámy ale MediaTek na čínske siete dementujú s tým, že kvôli jednému zákazníkovi, ktorý má problémy kvôli sankciám zo strany USA nebudú meniť svoje plány.

Vývoj 5nm technológie pokračuje podľa plánu a na prvé telefóny s týmto procesorom by sme sa mohli tešiť v druhom kvartáli budúceho roka. MediaTek zároveň potvrdil, že uvedie novú generáciu 5G modelov, ktoré by mali byť predstavené na konci tohto roka. Nový 5G procesor bude vlajkovou loďou spoločnosti s vysokým výkonom, dokonca vyšším než teraz ponúka rad Dimensity 1000. Na trh by sa mal dostať na začiatku budúceho roka. Mal by pozostávať zo 6 nm EUV výrobnej technológii TSMC, avšak obchodný názov výrobcu zatiaľ nie je známy. Zároveň si MediaTek podal žiadosť o udelenie mimoriadnej licencie pre obchodovanie so spoločnosťou Huawei. Pri výrobe 5 nm procesorov bude totiž využívať americkej technológie, čo znemožňuje tieto procesory Huawei predávať. Ak však licenciu nedostanú, budú sa musieť spoliehať na spoluprácu so spoločnosťami Xiaomi, OPPO alebo Vivo.

Zdroj: GCh