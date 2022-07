MediaTek vylepšil svoj najvýkonnejší procesor Dimensity 9000

Onedlho by sme mali vidieť v zariadeniach vylepšený model Dimensity 9000 Plus.

Taiwanská spoločnosť MediaTek vylepšila svoj prémiový procesor Dimensity 9000, ktorý dostáva prídavok Plus. Dalo by sa povedať, že by mal byť schopný konkurovať procesoru Snapdragon 8 gen 1+ zo stajne výrobcu procesorov Qualcomm. Nový procesor má mať o 5 percent výkonnejšie jadro Cortex-X2, ktoré výrobca dosiahol pretaktovaním z 3,05 GHz na 3,2 GHz. Vylepšenia sa dočkala aj grafická časť procesoru, kde malo dôjsť k nárastu vo výkone až o 10 percent. Výrobca sa zatiaľ nepodelil o presnejšie hodnoty.

Okrem nárastu výkonu, bola pridaná podpora pre fotoaparáty s rozlíšením 302 Mpix a taktiež bola pridaná funkcia dekódovania AV1. Kameramanov poteší podpora natáčania HDR videa simultánne tromi kamerami, novinkou je aj nahrávanie 8K videí pri 24 fps. Procesor podporuje až 144 Hz obnovovaciu frekvenciu pre WQHD+ displeje a 180 Hz obnovovaciu frekvenciu pre FullHD+ displeje. Novinka bude ďalej vybavená BlueTooth technológiou vo verzii 5.3 a W-iFi 6E.

Podľa výrobcu by sme mali nový procesor uvidieť v zariadeniach počas tretieho štrvťroka 2022. Pravdepodobne ako prví budú čínsky výrobcovia smartfónov.

