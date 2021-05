Mediatek pripravuje nový procesor pre smartfóny

Mediatek pracuje na novom procesore pre smartfóny strednej triedy.

Spoločnosť Mediatek nedávno ohlásila nový čipset pre smartfóny strednej triedy - Dimensity 900. Tento procesor je vyrobený pomocou 6nm technológie, pričom zároveň ide o akúsi aktualizáciu procesora Dimensity 800. Novo-predstavený čipset obsahuje osem jadier s dvoma klastrami, pričom prvý klaster obsahuje dve výkonnostné jadrá Cortex-A78 s frekvenciou 2,4 GHz a druhý klaster obsahuje šesť efektívnych jadier Cortex A-55 s frekvenciou 2.0 GHz.

Mediatek Dimensity 900 bude podporovať fotoaparáty s maximálnym rozlíšením 108 Mpix a nahrávanie 4K videí pri 30fps. Čipset zvládne zobrazovať obraz na FullHD+ obrazovkách so 120 Hz obnovovacou frekvenciou. Samozrejmá je už aj podpora LPDDR5 RAM a UFS 3.1 úložiska. Príjemným prekvapením je, že výrobca zapracoval do čipsetu aj podporu sietí piatej generácie, takže by sme sa mohli dočkať cenovo dostupných smartfónov s pripojením na 5G.

Bohužiaľ, zatiaľ nie je známy dátum predstavenia prvých smartfónov s týmto čipsetom, ale vzhľadom na to, že sa už objavil v benchmarkoch, to môže byť už čoskoro. Spoločnosť Mediatek jednoznačne nechce zaspať na vavrínoch a chce naďalej prinášať cenovo dostupné a výkonné čipsety pre smartfóny. Vďaka tomu sa tento výrobca zároveň stal aj najpoužívanejším výrobcom mobilných procesorov na svete, čím predbehol aj svojho najväčšieho konkurenta - Qualcomm.

Zdroj: GSMArena,