MediaTek predstavil svoju odpoveď na procesor Qualcomm Snapdragon 8 gen 2

Nový procesor by mal nájsť svoje miesto v herných smartfónoch.

Spoločnosť MediaTek predstavila nový mobilný procesor - Dimensity 9200+, ktorý má byť odpoveďou na CPU Qualcomm Snapdragon 8 gen 2. Nový model je vylepšením minuloročného procesoru Dimensity 9200. Výrobca v podstate navýšil takty jadier, čo by mali postrehnúť hlavne hráči.

MediaTek Dimensity 9200+:

1 jadro Cortex-X3 - 3,35 GHz (pôvodne 3,05 GHz)

3 jadrá Cortex A715 - 3,00 GHZ (pôvodne 2,85 GHz)

4 jadrá Cortex A510 - 2,00 GHz (pôvodne 1,85 GHz)

Spoločnosť podľa svojich slov vylepšila aj výkon grafickej časti procesoru - Immortalis-G715, kde malo dôjsť k navýšeniu výkonu až o 17 percent. Nový čipset je vyrábaný spoločnosťou TSMC pomocou 4 nm výrobného procesu. Vďaka tomu by mal byť procesor Dimensity 9200+ energeticky úspornejší, vďaka čomu by mala byť zlepšená výdrž smartfónu na jedno nabitie. Výrobca pridal do čipsetu aj podporu štandardu WI-Fi 7, ktorý stále nie je plne certifikovaný, pričom zariadenia s touto technológiou stále nie sú hojne zastúpené.

Smartfóny so spomínaným prémiovým procesorom by sme mali uvidieť na trhu približne v priebehu tohto mesiaca. Spoločnosť MediaTek zatiaľ nešpecifikovala, o ktorých výrobcov smartfónov pôjde. Napriek tomu má spoločnosť Qualcomm so svojim prémiovým procesorom výhodu, pretože zariadenia s týmto CPU sú už nejakú dobu v predaji. Zároveň výrobca čipsetov Snapdragon intenzívne pracuje na tretej generáci procesorov 8 gen x.

