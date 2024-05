MediaTek ponúka svoje čipy Samsungu za špeciálne ceny

MediaTek chce posilniť svoju pozíciu aj u juhokórejského výrobcu smartfónov.

Túto informáciu mal priniesť leaker vystupujúci pod menom Revegnus na sociálnej sieti X (Twitter). Podľa leakera má taiwanský výrobca čipov ponúkať juhokórejskej spoločnosti Samsung svoje procesory za "lepšie ceny". Je však veľmi málo pravdepodobné, že by majitelia budúcich smartfónov Samsungu mali šancu vyskúšať niektorý z vlajkových CPU Dimensity 9xxx v sérii Galaxy Sxx. Skôr je pravdepodobné, že by výrobca smartfónov mohol použiť procesory tejto spoločnosti v cenovo dostupnejších radách, akými je napríklad A a M, alebo F. Zatiaľ však treba brať túto informáciu s nadhľadom, nakoľko chýba oficiálne vyhlásenie, ci už zo strany Samsungu, alebo MediaTeku.

Prečo by mal MediaTek ponúkať Samsungu svoje čipy za lepšie ceny, než inej konkurencii? Za týmto krokom taiwanskej spoločnosti môže byť to, že Samsung je jedným z najväčších výrobcov smartfónov s operačným systémom Android na svete. Ak Samsung nevyužije možnosť dať MediaTeku šancu na poli prémiových smartfónov, taiwanská spoločnosť môže aj tak spôsobiť "vrásky" na čele konkurentovi v podobe Qualcommu a to tak, že sa mu podarí presadiť v segmente lacných zariadení. To sú práve zariadenia Samsung Galaxy A, M a F. To by sa však museli obe spoločnosti dohodnúť na spolupráci, ktorá je zatiaľ veľmi otázna, nakoľko Samsung je tiež výrobcom procesorov - Exynos pre smartfóny.

Zdroj: Gizmochina,