MediaTek chce dobiť aj svet Windows ARM PC

MediaTek chce po vzore Applu, dobiť svet Windows PC.

"Apple ukázal svetu, že sa to dá" - tak zneli slová Erica Fishera, viceprezidenta spoločnosti MediaTek pre obchod a rozvoj. Podľa zástupcu spoločnosti, trvá partnerstvo Microsoft a Intel veľmi dlho. V tom vidí výrobca ARM procesorov príležitosť na dobitie trhu, nakoľko prechod z technológie x86 na ARM, je čím ďalej tým nevyhnutnejší, a to minimálne v prípade prenosných zariadení, kde vďaka tejto platforme dosahujú notebooky a tablety lepšiu výdrž na jedno nabitie.

Dalo by sa povedať, že spoločnosť MediaTek si nechce nechať újsť vlak. Najväčší výrobca mobilných procesorov Qualcomm, už v roku 2016 začal experimentovať so Snapdragonom 835, no bohužiaľ zariadenia s týmto procesorom neboli práve najlepšie, aj vzhľadom na svoju cenu. Odvtedy Qualcomm zlepšil technológiu a dodáva vylepšené mobilné procesory 8cx a 7c. Dalo by sa predpokladať, že spoločnosť MediaTek začne najskôr konkurovať procesoru Snapdragon 7c, no samozrejme za lepšiu cenu.

Zdroj: XDA-Developers, Wikimedia,