Maxis informovalo o novej pripravovanej a bezplatnej hre

O pripravovane hre sa hovorí ako The Sims 5, no nakoniec nemusí ísť o pokračovateľa série.

Herné štúdio Maxis je známe hlavne vďaka hre The Sims, a posledné pokračovanie sa "zastavilo" na čísle 4. To je aktuálne prístupné na hranie zadarmo, platí sa len za DLC balíky. Uvoľnenie hry zároveň otvorilo špekulácie o tom, že vývojár môže pracovať na piatom pokračovaní hernej série. Tým by mala byť hra, ktorá je vyvíjaná pod kódovým názvom - Project Rene. Bohužiaľ veľa detailov stále nie je známych, hlavne to, či hra bude nasledovníkom série The Sims. Napriek tomu vývojár čo-to prezradil o novom projekte.

V prvom rade hru bude možné zadarmo stiahnuť a hrať. Oproti mobilnej verzii The Sims, by Project Rene nemal používať energetický systém, vďaka ktorému máte obmedzený čas na hranie. V prípade, ak chcete hrať hru dlhšie, musíte si dokúpiť energiu. Namiesto toho použije hra aktuálnu obchodnú stratégiu, aká je pri hre The Sims 4. Teda základná hra bude zadarmo, ale budete platiť za rozšírenia. Napríklad vývojár môže pridať modul týkajúci počasia a ak budete chcieť, aby sa vaša postava korčuľovala alebo sánkovala, budete si musieť priplatiť.

Zaujímavou informáciou je to, že Project Rene a The Sims 4 majú koexistovať vedľa seba. To znamená, že pripravovaná hra nebude nástupcom "štvorky". Pripravovaná herná novinky by sa mala objaviť na rôznych platformách. Bohužiaľ dátum vydania nie je zatiaľ známy.

Zdroj: Techspot,