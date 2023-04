Materiál s ultravysokou schopnosť absorbovať energiu

Predstavte si, že by ste z medeného drôtiku spravili sieť vypĺňajúcu kocku so stranou približne 5 centimetrov. To dokážeme všetci. Teraz, spravte takú istú, no milión krát menšiu kocku. To je už ťažšie.

Takú nanokocku vyrobili výskumníci z Čínskej akadémie vied, jej strana je 5 mikrometrov a medené "drôtiky" majú priemer 34 nm, čo je 10 miliónov krát menej, než pri bežných medených drôtikoch. Nanokocku vyrobili metódou iónovej dráhovej technológie. Pri nej ostreľujete materiál časticami, ktoré v nej vytvárajú dráhy a výsledkom je nanosieť tvoriaca materiál s unikátnymi vlastnosťami. Patrí do kategórie metamateriálov a má ultravysokú schopnosť absorbovať energiu. Tá dosahuje hodnoty 110 MJ m−3.

Výsledky výskumu nájdete zverejnené v článku v časopise Nature Communications na adrese https://www.nature.com/articles/s41467-023-36965-4

Tlačovú správu o výskume nájdete na stránkach Materials Research Center - Institute of Modern Physics.

Obrázok: Credit: Institute of Modern Physics