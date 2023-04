Máte tento iPhone? Budúci mesiac už nemusí fungovať!

Ak máte tento iPhone, mali by ste vykonať určitý krok, aby vám mohol fungovať ďalej.

Majitelia smartfónov Apple iPhone 7 by mali spozornieť, nakoľko chystaná aktualizácia služieb tejto spoločnosti môže výrazne ovplyvniť funkčnosť týchto zariadení. Majiteľom zariadení tak môžu prestať fungovať Mapy, iCloud, hlasová asistentka Siri, obchod s aplikáciami Apple App Store a veľa iných základných funkcií. Toto znefunkčnenie služieb hrozí, ak používate na svojom iPhone 7 verziu operačného systému iOS 11.2.6, alebo staršiu a mali by ste vykonať aktualizáciu na najnovšiu dostupnú verziu pre vaše zariadenie. Bohužiaľ znefunkčnenie sa týka aj majiteľov starších smartfónov - iPhone 5/5s a iPhone 6/6s. O tejto novinke zo strany spoločnosti Apple informoval leaker @StellaFudge na sociálnej sieti Twitter.

Majitelia starších verzií operačného systému iOS by co najskôr mali vykonať aktualizáciu systému. V prípade, že im ju smartfón neponúka, môžu aktualizáciu vykonať manuálne cez nastavenia systému. Prípadne môžu aktualizovať svoje zariadenie pomocou softvéru iTunes cez počítač. Následne vám už stačí len postupovať podľa pokynov na obrazovke. Zároveň je odporúčané mať zariadenie pripojené na nabíjačku počas procesu aktualizácie. V prípade smartfónu Apple iPhone 7 môžu majitelia vykonať aktualizáciu OS až na verziu 15. Ak nemáte záujem aktualizovať svoje zariadenie z nejakého dôvodu, musíte počítať so spomínanou nefukčnosťou dôležitých služieb smartfónu. V tomto prípade by ste možno mohli zvážiť kúpu novšieho modelu smartfónu.

