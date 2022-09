Máte Fitbit zariadenia? Po novom budú vyžadovať Google konto

Od roku 2023 bude potrebné mať Google pre ďalšie používanie zariadení značky Fitbit.

Americký technologický gigant Google len minulý rok dokončil akvizíciu spoločnosti Fitbit a už ju aj premenoval na Fitbit by Google. Našťastie spoločnosť pokračuje v "zabehnutých koľajách" a naďalej produkuje nositeľné zariadenia. V súčasnosti môžu majitelia týchto zariadení používať svoje Fitbit kontá, lenže to sa od roku 2023 zmení. Spoločnosť Google bude po novom vyžadovať, aby používatelia zariadení mali "Google konto". Novinka bude vyžadovaná napríklad na registráciu nových hodiniek, ale aj ich aktiváciu.

Zmena sa má dotknúť aj existujúcich zákazníkov, ktorým bude ponúknutá možnosť migrácie Fitbit konta na Google konto. V prípade, že nebudete chcieť migrovať vaše konto hneď, budete ho môcť používať maximálne do roku 2025. Podľa spoločnosti Fitbit ponúkne používateľom migrácia na Google konto mnoho výhod. Bude to napríklad lepšie zabezpečenie, centralizované ovládanie, zlepšená ochrana osobných údajov a podobne. V prípade, že sa bojíte ako budú na tom vaše osobné údaje, spoločnosť Google nebude nijako manipulovať s vašimi dátami. To bola jedna z podmienok pre uskutočnenie akvizície.

