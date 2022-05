Máte dostatok času? Spustite si Windows XP na PC s 1 MHz procesorom

YouTuber vyskúšal nabootovať Windows XP na neskutočne pomalom PC, samozrejme virtualizovanom.

Ak vás náhodou niekedy napadla myšlienka: "Ako dlho by trval štart operačného systému Microsoft Windows XP na počítači, ktorého procesor má takt 1 MHz"? Nemusíte to skúšať vo vlastnej réžii, už to za vás urobil youtuber s prezývkou NTDev. Pre úplnosť treba povedať, že pre štart OS Windows XP, ste museli mať v tej dobe procesor s taktom aspoň 233 MHz, pričom procesor s taktom 1 MHz by vám nestačil ani na spustenie Microsoft Windows 3.0. Zároveň CPU zo sedemdesiatich rokov - Intel 8080, už v tej dobe dokázal pracovať medzi frekvenciami 5 MHz až 16 MHz.

Na priloženom a zrýchlenom videu, štart systému trval až tri hodiny. To sa dá vo svojej podstate považovať za zázrak. Po naštartovaní systému to už nebola žiadna sláva, nakoľko OS vykazoval známky nestability. Systém síce zvládol otvoriť aplikáciu hodín (aj keď s problémami), ale v prípade vypnutia počítača ste sa dostali na známu " modrú obrazovku smrti". Napriek tomu sa dá projekt považovať za úspešný, aj keď jeho výpovedná hodnota je na zvážení každého z vás. Toto nieje prvý z netradičných pokusov tohto youtubera, pretože cez tento odkaz si môžete pozrieť napríklad ako by asi fungoval OS Windows 10, keby máte v PC osadenú grafickú kartu Cirrus VGA.

