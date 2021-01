Máte doma nevyužitý smartfón? Vdýchnite mu druhý život

Možností, ako využiť starý smartfón je veľa.

Kúpite si nový smartfón, ale čo spravíte s tým starým? Buď ho predáte alebo ho odložíte do poličky a tam len zapadá prachom, no pritom by sa dal ešte využiť. Máme tu pre vás pár tipov. Máte domáce zviera? Urobte si z neho domácu kameru a sledujte čo robia vaši miláčikovia, keď práve nie ste doma. Ak ste čerství rodičia a neviete si vybrať detskú kameru alebo len čakáte kým vám príde, môžete na sledovanie spánku vášho dieťaťa použiť starý smartfón.

Juhokórejská spoločnosť Samsung sa snaží poukázať na veľký vznik odpadu, kedy sa ročne vyhodí až 50 miliónov ton elektrodpadu. Firma preto vytvorila program s názvom Galaxy Upcycling Program, čím chce dosiahnuť využitie smartfónov aj na iné účely, než boli navrhnuté. Samsung bol vďaka tejto iniciatíve ocenený cenou Environmental Leader Awards ako Projekt roka 2018.

Samsung sa snaží týmto projektom nabádať ľudí, aby vytvorili aj niečo vlastné. Zároveň, v rámci projektu by mala vzniknúť otvorená platforma pre nápady, ktoré budú voľne šíriteľné a môže ich ktokoľvek použiť. Taktiež môže ktokoľvek prispieť aj svojim nápadom.

Samozrejme, že sa nemusíte obávať ak máte smartfón inej značky. Nedávno sme ukázali návod, ako vdýchnuť "starému" smartfónu druhý dych, tým že mu dáte nový operačný systém.

