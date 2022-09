Marvel a EA pracujú spoločne na hre

V hre by ste mali hrať za Iron Mana.

Herná spoločnosť Electronic Arts a tvorca komixov Marvel oznámili spoločnú prácu na hre z prostredia Iron Mana. V pripravovanej hre by ste mali hrať práve za tohto superhrdinu z pohľadu tretej osoby. Samotná hra je zatiaľ v počiatočnom štádiu vývoja, ale obe spoločnosti sa už stihli pochváliť aj plagátom, kde môžete vidieť ako bude oblek superhrdinu vyzerať. Napriek tomu zatiaľ nebol oznámený názov hry. Vývoj projektu bude mať na starosti herné štúdio Motive Studio, ktoré stojí aj za hrou Star Wars: Squadrons. Zároveň v súčasnosti pracuje na remaku hry Dead Space.

Vývoj novinky bude mať na starosti Olivier Proulx, ktorý pracoval aj na hre Marvel Guardians of the Galaxy. Budúci hráči Iron Mana, by mali dostať originálny príbeh s géniom a miliardárom Tonym Starkom. Aktuálne je hra v predprodukčnom štádiu. Dá sa teda očakávať, že s postupným vývojom hry bude noviniek postupne pribúdať. Hra z prostredia Iron Mana by nemala byť jedinou v rámci spolupráce a postupne by mali vznikať ďalšie herné tituly. Predpokladá sa, že zo sveta superhrdinov pribudne celé spektrum rôznych hier.

