Manažéri sa boja prepúšťania v dôsledku rýchleho nástupu AI, začali viac konzumovať lieky a alkohol

Umelá inteligencia sa stáva veľkou hrozbou pre niektoré pozície v IT sektore.

IT sektor sa radí medzi najlepšie platené odvetie. Ruka v ruke s tým ide, že čím ste vyššie, tým je na vás väčší tlak, samozrejme aj výplata. S nástupom umelej inteligencie sa začína "triasť" stolička pod niektorými manažérmi a riaditeľmi v mnohých spoločnostiach, nakoľko sa obávajú, že ich môže AI veľmi ľahko nahradiť. To, ako zvládajú stres ľudia na vysokých miestach sa rozhodla preskúmať zdravotnícka spoločnosť - All Points North (APN). V tomto odvetví totiž už prebieha hromadné prepúšťanie, ktoré nevynecháva ani manažérov a riaditeľov. Napríklad spoločnosť Amazon doteraz prepustila približne 20 000 zamestnancov.

Spoločnosť sa rozhodla zamerať na približne 500 ľudí, ktorí majú riadiacu funkciu v technologických firmách.

Takmer 80 % užíva lieky pod dohľadom lekára, prípadne bez dohľadu

32 % ľudí zo skupiny uviedlo, že užíva kontrolované látky pre dosiahnutie lepších výsledkov a zvládanie stresových situácií

45 % účastníkov výskumu uviedlo, že užíva lieky proti bolesti - Codeine, OxyContin, alebo Vicodin

34 % užíva anfetamíny, prípadne iné stimulanty, napríklad Adderall

36 % účastníkov prieskumu užíva antidepresíva

35 % si pomáha liekmi na zaspávanie

26 % užíva antidepresíva SSRI

Objavili sa aj účastníci, ktorí si, či už pred, alebo po práci doprajú 3 až 7 pohárikov alkoholu, často aj v kombinácii s liekmi. Riaditelia a manažéri sa ďalej vyjadrili, že vďaka obave z ich nahradenia umelou inteligenciou sa zhoršil ich zdravotný stav. Až 40% účastníkov uviedlo, že začalo trpieť úzkosťami a depresiou.

Zdravotnícka spoločnosť odporúča, aby technologické firmy destigmatizovali umelú inteligenciu, nakoľko strach z nej si vyberá "daň" na ľudoch v rôznych odvetiach. To sa neskôr môže preukázať na zhoršenom zdravotnom stave zamestnancov.

Zdroj: Techspot,