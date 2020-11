Máme tu výpredaje na Geekbuying!

Ako sa dalo čakať, k veľkým výpredajom, ktoré nás čakajú počas nasledovných mesiacov sa pridal ďalší predajca, ktorý je v našich končinách dobre známy. Rovnako aj naši čitatelia u tohoto predajcu nakupujú a preto sme sa rozhodli, podeliť sa s vami, čo od Geekbuying môžete očakávať.

Výpredaje potrvajú 13 dní a sú rozdelené na viacero častí, podľa kategórií produktov.

Práve dnes beží 3 dňový výpredaj v ktorom nájdete viacero vecí vo výpredaji (fitnes stroje, Redmi Band, slúchadlá, e-bike )

Každý deň si môžete zahrať koleso šťastia v ktorých môžete vyhrať niekoľko cien

Geekbuying teraz ponúka možnosť rezervovať si niektoré produkty v čase 2 - 10.11 na ktoré dostanete následne výraznú zľavu. K zníženiu ceny príde medzi 10 - 14.11

Na tomto odkaze nájdete všetky produkty v zľave a kategórie, ktoré sme nespomenuli ako: Najpredávanejšie produkty, produkty s dlhodobou zľavou, nové produkty, produkty pod 100$

"Návod" ako kupovať počas týchto výpredajov, aké kupóny budú dostupné a čo sa dá vyhrať v jednotlivých hrách nájdete na tomto odkaze.

Do pozornosti by sme ešte dali promo akciu značky Tronsmart (nesúvisí s výpredajmi 11.11) a minimálne hru koleso šťastia, kde máme informáciu, že vyhráte vždy niečo - najmenšia výhra je USB kábel, najdrahšia reproduktor Tronsmart v hodnote 80 eur. To, že sa dá reproduktor vyhrať vieme potvrdiť, jeden reproduktor sme vyhrali a zaplatili sme len poštovné 87 centov a to sa už oplatí :)

