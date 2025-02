Máme sa báť?! Vedci objavili asteroid, ktorý nás môže potenciálne ohroziť

Nedávno objavený asteroid by dokázal svojim dopadom zničiť mesto.

Novobjavený asteroid s veľkosťou futbalového ihriska má viac ako jednopercentnú šancu, že sa približne o osem rokov zrazí so Zemou. Takýto náraz by mohol spôsobiť devastáciu na úrovni mesta, v závislosti od miesta dopadu. Vedci však zatiaľ nepanikária, no situáciu pozorne sledujú. Asteroid s názvom 2024 YR4 bol prvýkrát zaznamenaný 27. decembra 2024 observatóriom El Sauce v Čile. Na základe jeho jasnosti astronómovia odhadujú, že je široký 40 až 90 metrov.

Pravdepodobnosť, že asteroid zasiahne Zem 22. decembra 2032, je podľa najnovších výpočtov NASA 1,6 percenta. Ak by k nárazu došlo, možné miesta dopadu zahŕňajú oblasť nad východným Tichým oceánom, severnú Južnú Ameriku, Atlantický oceán, Afriku, Arabské more a južnú Áziu. Asteroid sleduje vysoko eliptickú štvorročnú obežnú dráhu, ktorá sa pohybuje cez vnútorné planéty a potom prelieta okolo Marsu a smerom k Jupiteru. Zatiaľ sa od Zeme vzďaľuje a jej ďalší blízky prechod nastane až v roku 2028. Odborníci však zdôrazňujú, že máme dostatok času na prípravu. V prípade potreby by sa dala využiť napríklad stratégia "kinetického impaktora", ktorá bola úspešne otestovaná v roku 2022 pri misii NASA DART.

Zdroj: Phys.org

Zdroj obrázku: Perplexity AI,