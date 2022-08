Majitelia Pixelov sa s prechodom na Android 13 môžu rozlúčiť s downgradom

Vlastníci smartfónov série Pixel 6 sa vďaka aktualizácii na novú verziu Androidu, musia rozlúčiť s možnosťou prechodu na nižšiu verziu systému.

Nedávno uvoľnená nová verzia mobilného operačného systému Android 13, znemožňuje návrat na predchádzajúcu verziu. Za týmto obmedzením stojí funkcia Anti-Rollback, ktorá je súčasťou androidu od ôsmej verzie. Google túto funkciu prezentuje ako bezpečnostnú. Anti-Rollback totiž zapíše do úložiska najnovšiu nainštalovanú verziu systému aj so záznamami o prípadných manipuláciách. Tieto informácie zároveň nepodliehajú vymazaniu ani v prípade obnovenia smartfónu do továrenských nastavení.

Aktuálne nie je známe, či túto "vlastnosť" získali len smartfóny série Google Pixel 6, alebo aj staršie. Zároveň ide o prvú veľkú systémovú aktualizáciu pre tieto smartfóny, ak nepočítame aktualizáciu na Android 12L. Súčasná séria je prvou, ktorá je vybavená procesorom Google Tensor, ktorý si spoločnosť stojaca za najpopulárnejším vyhľadávačom dala vyrobiť u juhokórejskej firmy Samsung. Zatiaľ sa nedá povedať, či bude znemožnené prepálenie systému aj v prípade alternatívnych OS Android verzií, alebo sa zákaz prechodu na nižšiu verziu týka len oficiálnej verzie.

Zdroj: ArsTechnica,