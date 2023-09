Majitelia NFT Bored Apes Yacht Club žalujú jeho tvorcu

Dôvodom na žalobu má byť údajne klesajúca cena hodnôt NFT.

Nezameniteľné tokeny NFT zažili pred pár rokmi veľkú slávu. To znamenalo, že ľudia do ich nákupu investovali nemalé financie a vďaka tomu si mysleli, že NFT získa časom ešte viac na hodnote. Časy sa zmenili a nezameniteľné tokeny strácajú na hodnote. V dobe ich najväčšej slávy, aukčný dom Sotheby predpokladal, že hodnota jedného tokenu zo série Bored Apes Yacht Club (BAYC) je 241 000 dolárov (približne 221 334 eur). Nakoniec sa séria 101 obrázkov predala v celkovej hodnote 24,4 miliónov dolárov (približne 22 408 960 eur). Predpokladaná cena bola niekde na úrovni medzi 12 až 18 miliónmi dolárov.

Aktuálna cena za token BAYC je na úrovni 48 672 dolárov (približne 44 700 eur) a to sa samozrejme ich majiteľom nepáči, lebo predpokladali, že by NFT mohli predať s ešte väčším ziskom. Preto sa rozhodli zažalovať tvorcu - spoločnosť Yuga Labs, aukčný dom Sotheby a celerity za to, že umelo nadhodnotili cenu predávaných tokenov. Medzi žalovanými hviezdami sú napríklad Snoop Dog, Justin Bieber, Kevin Hart, DJ Khaled, Gwyneth Paltrow, Serena Williams, Madonna, ale aj Paris Hilton a Jimmy Fallon. Pre pripomenutie, napríklad spevák Justin Bieber zaplatil 1,2 milióna dolárov (1 102 080 eur). Ako dopadne súdny proces, je zatiaľ vo hviezdach.

Obe spoločnosti sa voči žalobe ohradili a obvinenia považujú za ničím nepotvrdené a nepodložené, pretože nemajú faktický základ.

Oči v smútku musí mať aj osoba, ktorá zaplatila 2,9 milióna dolárov (približne 2 663 360 eur) na NFT prvého tweetu zakladateľa spoločnosti Twitter - Jacka Dorseyho. To sa malo nedávno predať za "vysokú" sumu - 1 871 dolárov (1 718,33 eur).

Zdroj: Techspot,