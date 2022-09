Majiteľ Tesly odmieta zaplatiť 21 000 dolárov

Podľa majiteľa elektromobilu Tesla, batéria nezvládla Muskom sľubovaných minimálne 482 803 kilometrov.

Majiteľ elektromobilu Tesla Model S - Mario Zelaya odmieta zaplatiť 21 000 dolárov (približne 21 672 eur) za výmenu batérie. Tá mala najazdených len 123 919 kilometrov a majiteľ sa po jej vybití nemohol dostať do svojho elektromobilu. Zelaya kúpil automobil v roku 2013 za 140 000 kanadských dolárov. Elektromobily vyrobené v rokoch 2013 až 2014 mali technické problémy. Presnejšie išlo o to, že kvapalina kvapkala z odtokovej hadice klimatizačného systému na batériu, v dôsledku čoho začal obal batérie hrdzavieť. Túto závadu potvrdili aj technici kanadského regulačného orgánu - Transport Canada.

Zelaya vzal elektromobil do servisu, hneď ako sa objavila chyba vysokonapäťovej batérie. Na to mu servisní technici povedali, že na predmetnú batériu sa už záruka nevzťahuje a majiteľ následne požiadal o bezplatnú výmenu, čo bolo samozrejme spoločnosťou Tesla zamietnuté. Takže ak chce majiteľ elektromobilu naďalej jazdiť, musel by zaplatiť za výmenu 21 627 eur, s čím nesúhlasil. Zelaya sa vďaka zamknutému automobilu nemohol dostať ani k dokladom o vlastníctve. Majiteľ elektromobilu sa domnieva, že hrdzavenie batérie začalo ešte počas záručnej doby.

Problém s elektromobilom skončil tak, že ho Zelaya predal za 30 dolárov.

