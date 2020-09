Magnetar s doteraz najsilnejším magnetickým poľom

Neutrónové hviezdy sú doteraz záhadou a stále o nich vieme iba málo.

Tento typ hviezd je pozostatok po výbuchu pôvodnej hviezdy, ktorá bola hmotnejšia, ale zas nedosahovala kritickú hmotnosť, aby sa z nej stala čierna diera. Hmotnostný limit je určený medzi 1,4 až 3 násobku slnka, teda aby nebola prekročená Oppenheimerova-Volkoffova medza. Nad týmto limitom vznikajú gravitačné kolapsary. Hviezda je tvorená zo silne stlačenej hmoty, kde sú elektróny zatlačené do jadier atómov a tlakom na protóny vznikajú neutróny. To, čo zabraňuje vzniku čiernej diery, je tlak neutrónov voči gravitácii, no rovnováha je v tomto prípade veľmi krehká. Neutrónové hviezdy majú priemer od 10 km do 30km, ale ak sa hviezda točí okolo svojej osi veľmi rýchlo stáva sa z nej pulzar, ktorý sa delí na tri nám známe druhy - Rotačné, Röntgenové a Magnetary.

Práve magnetar je to, čo nás dnes zaujíma. Tento typ hviezdy produkuje silné magnetické pole, kedy sa hviezde rozpadá povrch a tento kolaps vytvára silné energetické pole. Pri takomto procese zároveň vzniká aj röntgenové a gama žiarenie. Systém GRO J1008-57 je dvojhviezda, ktorá je zložená z neutrónovej hviezdy a obyčajnej hviezdy. Tento hviezdny systém pozorovala čínska vesmírna sonda Insight-HXMT, ktorá zaznamenala vysoký cyklotrónový rezonančný rozptyl (CRSF) s hodnotou 90keV, čo je podľa prepočtu až jedna miliarda Tesla. Doposiaľ ide o najväčšie zaznamenané maximum.

Výsledky práce boli popísané v časopise Astrophysical Journal, ktorá bola spísaná vedcami z Ústavu fyziky vysokých energií (IHEP) Čínskej akadémie vied a univerzity Eberharda Karlsa z nemeckého Tübingenu.

Zdroje: Phys, NewAtlas,