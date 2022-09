Maglev automobil dosiahol rýchlosť 230 km/h

Budú levitujúce automobily budúcnosťou dopravy?

Magnetickú levitáciu si väčšinou spájame so železničnou dopravou, ktorú využívajú hlavne čínske rýchlovlaky. Lenže čínski vedci chcú tento druh technológie dostať aj medzi automobilovú dopravu, čo sa im aj darí, nakoľko sa nedávno čínske média pochválili pokrokom svojich vedcov. Tí uskutočnili pokusy na 15 kilometroch testovacej dráhy, ktorá sa nachádza v provincii Ťiang-su. Výskumníci z univerzity Jiaotong v Chengdu overovali funkčnosť levitujúceho automobilu, ktorý sa vznášal 35 milimetrov nad zemou. Elektromobil dokázal dosiahnuť rýchlosť až 230 km/h a podľa vedcom by mohla maglev technológia zvýšiť dojazd a životnosť automobilov.

Samozrejme, na reálne nasadenie do prevádzky si ešte počkáme, nakoľko toto je jeden z prvých testov. Napriek tomu táto technológia ukazuje to, ako by mohla vyzerať budúcnosť dopravy. Kým sa maglev autá začnú reálne vyrábať, čaká výskumníkov ešte veľmi dlhá cesta. V prípade začatia výroby bude potrebné upraviť cestné komunikácie, či upraviť pravidlá cestnej premávky. Svoje si určite v tomto prípade povedia aj politici, ktorí môžu byť v celom prípade pravdepodobne tou najväčšou "brzdou".

Čína sa snaží túto technológiu ďalej rozširovať a investuje nemalé financie na jej použitie v železničnej doprave. Vedci totiž aktuálne vyvíjajú vlak dosahujúci rýchlosť až 600 km/h. Na vývoji pracujú aj západné krajiny, kde v Spojených štátoch amerických prebieha demonštrácia vlaku SCMAGLEV (Supravodivý MAGLEV), ktorý aktuálne premáva medzi mestami Washington DC a Baltimore.

Zdroj: Techspot,