Mafia: Definitive Edition na gameplay videu, vieme mená hercov v českej verzii

2K Games a vývojár Hangar 13 zverejnili video priamo z hry Mafia: Definitive Edition, remaku originálnej verzie z roku 2002. Hra bude vydaná 25. septembra pre PC, Xbox One, PlayStation 4 a aj streamovaciu službu Google Stadia. Bude dostupná samostatne alebo za zvýhodnenú cenu ako súčasť celej trilógie Mafia: Trilogy. Predobjednávky sú dostupné už teraz.

Gameplay video začína spomienkami na pôvodnú verziu, pričom na remaku sa podieľa mnoho ľudí, ktorí stáli už pri hre z roku 2002. Celé mesto bolo postavené znova a v niektorých lokalitách aj znovu navrhnuté. Nahrané nanovo boli aj cutscény, pričom boli doplnené o niektoré scény a dialógy k prehĺbeniu charakteristík hlavných postáv.

Gameplay video:

Vo videu sa dostávame do misie „Výlet do prírody“, ktorá patrila k tým akčnejším, s jej prestrelkami a záverečným prenasledovaním políciou. Vo videu vidíme, že hra sa nevyhla modernejším trendom, ako zbieranie rôznych položiek, v tomto prípade kariet z balíčkov cigariet. To má prinútiť hráča preskúmať dostupné lokácie o čosi podrobnejšie.

Môžeme si všimnúť, v pôvodnej hre neprítomný, systém krytia. Ukazovateľ zdravia zostáva funkčný rovnako ako v pôvodnej hre, liečenie prebieha pomocou lekárničiek.

Ulice v meste sú širšie a nové technológie nám umožňujú vykresľovanie objektov omnoho ďalej, čo zlepšuje orientáciu po meste. Hra pobeží na engine z najnovšej Mafie 3, pričom ten je ešte vylepšený.

Uverejnený bol taktiež zoznam dabingových hercov hlavných postáv v českej verzii, pričom už vieme, že hlavnej postave Tommymu Angelovi prepožičia hlas opäť Marek Vašut. Ostatní herci sú uvedení v tabuľke:

Sam Luděk Čtvrtlík Paulie Petr Rychlý Don Salieri Marcel Vašinka Sarah Lucie Pernetová Frank Dalimil Klapka Don Morello Ludvík Král Detektív Norman Alexej Pyško

