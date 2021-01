MacBook Pro 2021 príde bez touchbaru, prinesie späť MagSafe a niekoľko ďalších zmien

Známy analytik spoločnosti TF International Securities Ming-Chi Kuo uviedol, že Apple uvedie prepracovaný 14-palcový a 16-palcový model MacBookov s Apple Silicon procesorom, plochými hranami po celom okraji, MagSafe nabíjaním a bez OLED Touch Baru.

14-palcové a 16-palcové modely MacBook Pro budú mať údajne nový plochý dizajn bočných hrán. Vrchná aj spodná hrana už nebudú zakrivené, ale budú ploché (podobne ako pri najnovších modeloch iPhone 12). Bude to prvýkrát, čo Apple prepracuje dizajn modelov MacBook Pro po mnohých rokoch.

Spoločnosť Apple tiež upustí od OLED Touch Baru v prospech fyzických funkčných klávesov. Od predstavenia Touch Baru bola spätná väzba používateľov trochu negatívna, pretože ľudia uprednostňovali fyzické tlačidlá nad dotykovým displejom, ktorý niekedy zamrzol a bol nepoužiteľný.

Nový MacBook Pro bude údajne dostupný v dvoch variantoch - 14-palcový model a 16-palcový model. Obsahovať by mali, samozrejme, nové procesory Apple Silicon založené na architektúre ARM. Kuo hovorí, že oba notebooky budú vybavené podobným chladiacim systémom ako súčasný 16-palcový MacBook Pro. Podľa portálu Bloomberg budú tiež obsahovať jasnejšie displeje s lepším kontrastom.

New story: For new high-end 14-inch and 16-inch MacBook Pros, Apple indeed plans return of MagSafe, the end of the Touch Bar (finally), brighter screens, minor design changes, next-gen M-series chips and more. Launch around mid-2021. https://t.co/eL3r06oexW