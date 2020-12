Looking Glass Portrait - dostupný holografický displej

Približne v tomto čase pred rokom spoločnosť Looking Glass Factory uviedla na trh 32-palcový 3D svetelný displej s rozlíšením 8K. Teraz spoločnosť predstavila svetu malý holografický displej s názvom Portrait.

„Už ako malé dieťa som sníval o tom, že budem mať svoj vlastný holografický displej,“ uviedol Shawn Frayne, generálny riaditeľ spoločnosti Looking Glass Factory. "Predstavoval som si, aké by to bolo, poslať niekomu holografickú narodeninovú správu, alebo pozdraviť svoju prapraprapravnučku ako hologram. Looking Glass Portrait, vyvrcholenie šiestich rokov práce nášho brooklynského a hongkongského tímu, mení tieto sny v skutočnosť pre viac ľudí ako kedykoľvek predtým.“

Momentálne získavajú finančné prostriedky na výrobu prostredníctvom crowdfundingu na webe Kickstarter s rôznymi možnosťami výberu produktu, ktorý môžete dostať (doručujú po celom svete) už na jar 2021. Looking Glass Portrait má slúžiť pre umelcov, návrhárov, vývojárov, filmových tvorcov, fotografov a pre všetkých, ktorí chcú sa chcú preskúmať a vyskúšať tvorbu a snímanie 3D. Spoločnosť tvrdí, že používatelia môžu Looking Glass Portrait používať iba s počítačom a smartfónom bez akýchkoľvek programátorských znalostí.

Zariadenie je vybavené 7.9" holografickým plenoptickým (so svetelným poľom) displejom v rozlíšení 2048x1536 a pomerom strán 4:3 (resp. zobrazenie je v pomere 4:3:2 ak by sme rátali aj hĺbku obrazu). Uvádza sa, že používa vlastnú optiku, ktorá umožňuje, aby sa obraz javil ako keby vystupoval zo zariadenia. Implementovaná bola aj technológia na zníženie účinkov okolitého svetla, ktorá zvyšuje kvalitu obrazu. Dokáže vytvoriť až 100 rôznych perspektív 3D obrazu, čo z neho robí jediný dostupný holografický displej, ktorý si môže súčasne pozrieť viacero ľudí zhromaždených okolo displeja, pričom každý z nich bez problémov vidí holografický obraz. A to všetko bez akýchkoľvek ďalších technológií a bez nutnosti nasadenia špeciálnych okuliarov či akéhokoľvek príslušenstva.

Zariadenie je možné pripojiť k počítaču s operačným systémom Windows alebo MacOS pre náročnejší 3D obsah, avšak podporuje aj vlastný počítač Raspberry Pi so softvérom umožňujúcim zobraziť zaznamenané nenáročné hologramy s obrazovou frekvenciou až 60 snímok za sekundu. Dodáva sa so softvérom HoloPlay Studio pre Windows alebo MacOS, aby používatelia mohli nahrávať, upravovať a potom exportovať až 1000 holografických mediálnych súborov do portrétu (napríklad rodinné obrázky pretransformované na holografické fotografie) vďaka novým možnostiam snímania v telefónoch (napríklad v smartfónoch iPhone X, 11 a 12), holografické videosprávy, animované 3D postavičky a mnohé ďalšie.

Zariadenie podporuje kamery Azure Kinect, Intel RealSense a iPhone (keďže obsahujú senzory na zaznamenávanie hĺbky) na zaznamenávanie holografických videospráv a následné zdieľanie s ostatnými používateľmi portrétu. Nechýba ani podpora pre programy Unreal Engine, Unity, Autodesk Maya, Blender a ďalšie.

Zdroje: Looking Glass Factory, Kickstarter