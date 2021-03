Loď Ever Given zaseknutá v Suezskom prieplave sa nachádza už aj v hre Microsoft Flight Simulator

Aj napriek tomu, že hra Microsoft Flight Simulator využíva mapy Bing v reálnom čase a teda zobrazené obrázky nemusia byť vždy aktuálne, sa zaseknutá nákladná loď Ever Given dostala do hry vďaka modom.

Okolo hier existuje veľká skupina tvorcov modov, ktorí pridali aj zaseknutú nákladnú loď Ever Given do Suazského prieplavu v hre Microsoft Flight Simulator.

Snahy o uvoľnenie nákladnej lode Ever Given zo Suezského prieplavu zatiaľ zlyhali. Keďže sa zatiaľ nepodarilo túto loď zo svojho uväznenia vyslobodiť a súčasný stav lodí čakajúcich na tranzit cez dôležitú egyptskú vodnú cestu vzrástol na takmer 330, je toto nešťastie až priveľmi aktuálnou témou. Sýria už dokonca zaviedla obmedzený prídel paliva v snahe zabezpečiť činnosť aj napriek ubúdajúcim zásobám ropy. Jedenásť remorkérov v sobotu nepretržite pracovalo spolu s prebiehajúcimi bagrovacími prácami na odstraňovaní piesku a bahna z okolia lode Ever Given. Dnes sa k prácam údajne pripojili ďalšie dva remorkéry a pracovníci sa pokúsili využiť príliv, ktorý nastal v nedeľu v noci a ktorý bol kvôli splnu vyšší ako zvyčajne.

Spomínaný mod už ale nie je jediný a začínajú sa objavovať ďalšie, dokonca aj detailnejšie.

Ďalší mod, ktorý bol vydaný až dnes pridáva do hry nielen zaseknutú nákladnú loď, ale aj množstvo ďalších plavidiel, ktoré zostali po nehode na severe a juhu prieplavu a pridáva ešte aj remorkéry, ktoré sa snažia loď vyslobodiť.

