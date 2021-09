Litva odporúča nepoužívať Xiaomi smartfóny, lenže je to oprávnené tvrdenie?

Politická situácia medzi Litvou a Čínou sa prenáša aj do sveta technológií.

Aktuálne svetom rezonuje "vojna" svet versus Čína. Prekvapivo, európsky štát - Litva šokovala vyhlásením a zároveň aj odporúčaním, aby obyvatelia tejto krajiny prestali používať smartfóny značky Xioami, ktorá pochádza z Čínskej ľudovej republiky. Podľa zistení litovského Ministerstva obrany, tento technologický gigant blokuje niektoré frázy, medzi ktoré patrí napríklad: "Free Tibet" (Slobodný Tibet), "Long Live Taiwan Independence" (Nech žije nezávislý Taiwan) alebo "democracy movement" (hnutie za demokraciu). Podľa litovského štátneho orgánu pre kybernetickú bezpečnosť, majú smartfóny najvyššej triedy zabudovaný blacklist, v ktorom sa nachádza 449 záznamov so zakázanými slovami alebo frázami. Zoznam sa má pravidelne aktualizovať. Podobným "problémom" má trpieť aj smartfón Huawei P40 5G, oproti tomu v bližšie nešpecifikovanom smartfóne značky OnePlus sa takýto zoznam nenašiel.

Lenže je to naozaj tak? Na tento problém sa hlbšie pozrel redaktor - Adam Conway webového portálu XDA-Developers, ktorý má dva smartfóny od tohto čínskeho výrobcu elektroniky - Xiaomi Mi 11 Ultra a Xiaomi Mi 11T Pro. Na oboch zariadeniach používa Xiaomi EU ROM, ktorá priamo vychádza z čínskej verzie operačného systému. Podľa litovských vedcov, prehliadač Mi Browser vo verzii 12.4-G obsahuje vyššie zmienených 449 záznamov. Predmetom sporu je totiž súbor s názvom - MiAdBlacklistConfig. Conwayovi sa ale nepodarilo zmienený súbor, ani odkaz na súbor nájsť v aplikácii Mi Browser, no namiesto toho ho našiel v aplikácii Mi Video, kde záznam obsahoval až 2210 slov a fráz.

Výňatok zo zoznamu:

zte

Infinix

China

xxx

samsung

oneplus

download videos

download bollywood song

Taiwan Solidarity Union

sony ericsson

mi

xiaomi mi5

mi mobile phone

Najviac zaujímavé sú posledné tri záznamy: mi, xioami mi5 a mi mobile phone. Prečo by ich mal výrobca smartfónov blokovať? Prečo by ste nemali načítať domovskú stránku výrobcu vášho smartfónu? Podľa Conwaya tento súbor spolupracuje s API - INativeAd, ktoré súvisí s Xiaomi Global Ad Software Development Kit (SDK). Toto SDK sa zaoberá reklamami, presnejšie ide o filter. Xiaomi malo v roku 2019 problémy s reklamou, keďže sa majiteľom smartfónov zobrazovala aj nevhodná reklama, kedy sa vám mohla zobraziť reklama so sexuálnym obsahom. To sa rozhodla táto čínska spoločnosť zmeniť týmto zoznamom.

Môže Xiaomi zneužiť tento zoznam na cielenú cenzúru? Pravdepodobne nie. Osobne som tiež vyskúšal vyhľadať zobrazené frázy v aplikácii Mi Browser a nepostrehol som žiadne komplikácie (Redmi Note 9 Pro, Mi Note 10, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 6 Pro). Kde okrem posledného modelu, mám oficiálne Global ROM a Redmi Note 6 Pro má nainštalovanú Xiaomi SK/CZ ROM.

Spoločnosť Xiaomi vydala vyhlásenie, v ktorom popiera tvrdenia litovskej vlády so slovami, že nikdy nebudú blokovať, ani obmedzovať akékoľvek osobné správanie majiteľov zariadení značky Xiaomi, nakoľko si spoločnosť váži a plne rešpektuje zákonné práva používateľov.

