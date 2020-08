Linux oslavuje 29 rokov od svojho vzniku

Je všade, ale málokto o ňom vie. Taký je Linux.

Je to už 29 rokov, čo oznámil Linus Torvalds, že pracuje na novom operačnom systéme Linux 0.01 pre procesory i386 a vyššie, v rámci komunity Minixu.

Kópia mailu:

Hello everybody out there using minix -

I'm doing a (free) operating system (just a hobby, won't be big and

professional like gnu) for 386(486) AT clones. This has been brewing

since april, and is starting to get ready. I'd like any feedback on

things people like/dislike in minix, as my OS resembles it somewhat

(same physical layout of the file-system (due to practical reasons)

among other things).

I've currently ported bash(1.08) and gcc(1.40), and things seem to work.

This implies that I'll get something practical within a few months, and

I'd like to know what features most people would want. Any suggestions

are welcome, but I won't promise I'll implement them :-)

Linus (torv...@kruuna.helsinki.fi)

PS. Yes - it's free of any minix code, and it has a multi-threaded fs.

It is NOT protable (uses 386 task switching etc), and it probably never

will support anything other than AT-harddisks, as that's all I have :-(.

Ahojte používatelia minixu –



Robím (zadarmo) operačný systém (je to len koníček, nebude veľký a

profesionálny ako gnu) pre 386 (486) AT klony. Pracujem na tom

od apríla a vyzerá byť pripravený. Chcem akúkoľvek spätnú väzbu

na veci, ktoré sa ľuďom páčia/nepáčia na minixe, pretože to môj systém trochu pripomína

(rovnaké fyzické usporiadanie súborového systému (z praktických dôvodov,

okrem iného).



Momentálne som portoval bash (1.08) a gcc (1.40) a zdá sa, že to funguje.

To znamená, že za pár mesiacov získam niečo praktické a

chcel by som vedieť, aké funkcie by väčšina ľudí chcela. Nejaké návrhy

sú vítané, ale nebudem sľubovať, že ich budem implementovať :-)



Linus (torv ... @ kruuna.helsinki.fi)



PS. Áno - je bez minixového kódu a má viacvláknové fs.

Nie je prenosný (používa 386-tkový prepínač úloh atď) a pravdepodobne nikdy nebude podporovať čokoľvek iné ako AT pevné disky, pretože to je všetko, čo mám :-(.

Je zaujímavé vidieť kam sa dokázal dostať Linux od svojich začiatkov. Používajú ho najväčšie serverové spoločnosti, stavajú na ňom smartfóny s OS Android, riadi automatizáciu a používa ho pár nadšencov na svojich PC a smartfónoch. Jeho využitie je rôznorodé a nájdete ho tam, kde by ste to najmenej čakali. Pri tom je stále zadarmo a v rôznych modifikáciách (forkoch).

Zdroje: Google Groups, Pngwing, Timetoast,