Linux Mint 21.2 onedlho dostane prvú betaverziu

Vývoj populárneho OS napreduje míľovými krokmi.

Podľa vedúceho projektu Linux Mint - Clema Lefebvrea, sa vývojový cyklus novej verzie 21.2 ukončil pred niekoľkými dňami. To znamená, že projekt bol uzavretý a pripravuje sa na ostré vydanie. Pred oficiálnym uvoľnením novej verzie OS Linux Mint, budú vydané ešte verejné ISO obrazy, ako beta verzie, ktoré majú pomôcť vývojárom "vychytať všetky muchy". Takže ak máte záujem pomôcť s vývojom tejto populárnej linuxovej distribúcie, mali by ste sledovať stránky projektu, kde by sa v najbližších dňoch mali objaviť beta verzie.

Linux Mint vo verzii 21.2 by mal priniesť hneď niekoľko noviniek. Používatelia sa môžu tešiť na pridanie podpory pre XDG Desktop Portal, ktorý ponúka široké možnosti nastavenia tmavého režimu. Budete si môcť vybrať medzi troma možnosťami správy režimov - svetlý, tmavý alebo nechať rozhodnúť programy. V súčasnosti medzi programy, ktoré podporujú XDG Desktop Portal patria - Firefox, Thingy, Pix, Xviewer, Xreader a Xed, ale aj Flatpak, GNOME a LibAdwaita.

Používatelia správcu pracovnej plochy XFCE sa môžu tešiť na verziu 4.18. Tvorcovia distribúcie sľubujú aj bezproblémovú aktualizáciu. Všetky verzie Linux 21.x majú zároveň sľúbenú softvérovú podporu až do roku 2027.

