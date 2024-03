Linux dosiahol veľký míľnik! Prekonal ďalšiu hranicu

Používateľská základňa otvoreného operačného systému sa postupne rozširuje.

Otvorený operačný systém Linux napriek tomu, že je zadarmo, nie je stále veľmi rozšírený medzi používateľmi. To sa postupne mení a open-source systém sa postupne dostáva do popredia. Podľa spoločnosti Statcounter GlobalStats sa vo februári 2024 linuxovému desktopu podarilo prekonať hranicu 4 percent! Samozrejme stále to nie je veľa, ale dá sa to považovať za dôležitý míľnik vzhľadom na to, že merania touto spoločnosťou začali ešte v roku 2009. Firma zaoberajúca sa štatistikou prišla k tomuto číslu vďaka analýze takmer 1,5 milióna webových stránok, generujúcich dokopy 5 miliárd unikátnych návštev. Napriek tomu, že je podiel Linuxu stále nízky, zaznamenáva trvalý rast a od júna 2023 je to až 31,3 percentný nárast.

Jedným z dôvodov rastu linuxového desktopu môžu byť aj veľmi dobré predaje prenosnej hernej konzoly Steam Deck, ktorá používa na svoj beh SteamOS a má svoj základ v Linuxe. Tento otvorený operačný systém má pomerne veľký potenciál, no ako poznamenal "otec" Linuxu - Linus Torvalds, chyba je hlavne v nedostatku štandardizovaného desktopového rozhrania. Predsa len používateľ má na výber napríklad z týchto správcov obrazovky - KDE, GNOME, Cinnamon, LXDE, XFCE a podobne. Tak isto chýba aj jednotný systém správy balíkov, pričom používatelia majú na výber z viacerých "prúdov". Z toho sú dva najhlavnejšie - DEB a RPM. Vďaka veľkým rozdielom medzi distribúciami býva aj často komplikované riešenie niektorých problémov so systémom.

Každopádne Linux postupne rastie a dostáva sa na čoraz väčší počet počítačov aj bežných ľudí.

